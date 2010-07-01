Стоимость земли под строительство на Киевщине (по районам)

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за 6 месяцев 2010 года выросла на 5,22%, или 200 долл., – до 4031 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Барышевском районе – на 7,20% (79 долл.) – до 1179 долл./сотка, Вышгородском – на 5,56% (162 долл.) – до 3068 долл./сотка, Бородянском – на 7,96% (145 долл.) – до 1971 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 5,80% (365 долл.) – до 6652 долл./сотка, Фастовском – на 4,44% (51 долл.) – до 1200 долл./сотка, Кагарлыкском – на 6,84% (97 долл.) – до 1516 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 2,98% (31 долл.) – до 1082 долл./сотка, Обуховском – на 3,92% (179 долл.) – до 4735 долл./сотка, Макаровском – на 1,25% (23 долл.) – до 1875 долл./сотка, Васильковском – на 6,29% (158 долл.) – до 2661 долл./сотка, Броварском – на 7,85% (225 долл.) – до 3089 долл./сотка, Белоцерковском – на 4,94% (58 долл.) – до 1222 долл./сотка, Иванковском районе – на 4,54% (49 долл.) – до 1119 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.