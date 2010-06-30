В Черновцах оползень повредил распределительный газопровод

В Черновцах вследствие активизации оползня на улице Барбюса был поврежден распределительный газопровод.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, с целью недопущения утечки газа приостановлено газоснабжение жилого массива, расположенного на улицах Белорусской и Узбекской.

Сейчас оползневые процессы в этом районе активно продолжаются. На месте происшествия работают спасатели и другие городские службы. Ведется наблюдение за домами и сооружениями на улице Барбюса. Жители 23-х домов на этой улице предупреждены о возможном отселении в случае возникновения угрозы разрушения их жилищ. Жители одного дома уже отселены.

Ситуация находится на личном контроле городского председателя Николая ФЕДОРУКА, который работает на месте оползня с оперативными службами.