На Буковине уже есть жертвы от наводнения

Сегодня ночью на Буковине во время ливней погибли две женщины и пропал без вести 9-летний мальчик.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ после заседания комиссии по ликвидации подтапливаний, которое состоялось в помещении Черновицкой облгосадминистрации.

Он также сообщил, что в целом на протяжении этой ночи были эвакуированы 2437 человек и спасены 963 человека, которые нуждались в помощи, но самостоятельно не могли оставить свои дома. По словам Н.ШУФРИЧА, каждая пострадавшая от стихии семья обеспечивается питьевой и технической водой. Ведется наблюдение над полсотней колодцев и изучается возможность их дальнейшего использования.

На заседании было принято решение обратиться к правительству с просьбой выделить пострадавшим по 1 тыс. грн. на первые 2-3 дня на продукты питания и предметы первой необходимости. Н.ШУФРИЧ выразил надежду, что эти средства поступят в отделение Государственного казначейства в Черновицкой области уже завтра, поскольку подтверждение об их перечислении уже получено.

Министр также сообщил, что на Буковине остаются обесточенными 102 населенных пункта, однако большинство из них остается без электричества по решению местных органов власти с целью предотвращения поражения током во время повышения уровней воды. Кроме того, от газоснабжения отключено около 7 тыс. домов, без связи остаются 800 абонентов. В связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры приостановлено движение поездов в направлении Румынии.

Н.ШУФРИЧ заверил, что ситуация в регионе сложная, но контролируемая, и усилия, которых прилагали спасатели этой ночью, дали возможность минимизировать последствия паводка.

«Сейчас мы получили еще одно штормовое предупреждение уже на сегодняшний вечер, и мы концентрируем силы для того, чтобы минимизировать последствия», – заявил Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, в результате сильных дождей с 22 по 24 июня на территории Черновицкой области от разлива рек, подъема грунтовых вод и накопления в низинах стоковых вод в 9 районах области и г. Черновцы были подтоплены 65 населенных пунктов, повреждены 57 тыс. 930 м дорожного покрытия автодорог государственного и местного значения, 13 мостов и 3 тыс. 970 м водозащитных дамб.

В целом тогда в результате чрезвычайной ситуации были нарушены нормальные условия жизнедеятельности более 15 тыс. человек, а нанесенные стихией убытки превысили 15 млн. грн.

В ночь с 28 на 29 июня в результате сильных ливней и шквалистых порывов ветра в семи районах Черновицкой области и областном центре произошло подтапливание 3 тыс. 650 жилых домов (разрушены 2 жилых дома полностью и 5 – частично), 37 объектов социальной сферы. Разрушено три дамбы прудов, 6 мостов. Отключены от газоснабжения 4 населенных пункта, повреждены мосты и дороги.

Всего в спасательные и аварийно-восстановительные работы вовлечены 605 человек, а также 99 ед. техники, в том числе от МЧС 388 чел. личного состава, 65 ед. техники и 12 плавсредств и авиация МЧС.