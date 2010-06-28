В Крыму продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в воскресенье, продлено на сегодня из-за возможных сложных погодных условий.

«Ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал, 15-20 метров в секунду», – говорится в пресс-релизе крымского управления МЧС, которым располагает УНИАН.

На крымских реках не исключен подъем уровня воды до 0,8 м.

В Джанкое из-за прошедшего накануне ливня были подтоплены частные дома. Воду откачали.

В Красноперекопске поднялся уровень грунтовых вод, подтоплены пятнадцать огородов. Для откачивания воды задействованы три дренажных насосных станции.

В Симферополе с 25 июня проводится сбор и обобщение информации о ситуации, которая сложилась в связи с сильными дождями и подъемом уровня воды. Проводится ликвидация последствий стихии.