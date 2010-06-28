Хорошковский похвастал 500 уголовными делами

СБУ расследует более чем 500 уголовных дел по фактам расхищения средств из государственного бюджета – Хорошковский

Об этом председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил в интервью телеканалу «Интер».

«Это известное дело о задержании заместителя министра, это известное дело с задержанием бывшего председателя таможенной службы Украины господина МАКАРЕНКО. Но это, скажем так, лишь самые резонансные. Но у нас за период, когда я возглавляю Службу безопасности Украины, было возбуждено больше 500 уголовных дел, связанных с расхищением государственного бюджета, а также служебными нарушениями разными должностными лицами», - подчеркнул он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что это лишь касается преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

«Если говорить об административной ответственности, то также составлено свыше 800 протоколов о коррупции должностных лиц, среди которых значительное количество - служащие первого-четвертого ранга. Должен сказать, что главное наше достижение в том, что большинство из них уже подтверждены судебными решениями. Что касается Госрезерва, так мы ведем дело сейчас, которое включает в себя приблизительно 550 миллионов гривен, но общая сумма расхищения - свыше 7,5 миллиарда гривен. И это является фактически разворовыванием всего материального резерва, который был заложен в прежние времена», - добавил он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ заверил, что все дела не только будут расследованы, но и доведены до суда.

«Мы не только расследуем уголовные дела, мы доводим их до суда, отслеживаем законность судебных решений. Потому что, к сожалению, мы знаем, что коррумпированность настолько серьезная, что иногда действительно разваливаются дела, которые фактически были завершены, и все доказательства были собраны», - сказал он.