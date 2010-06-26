Укртелеком продадут по схеме Лугансктепловоза?

Победить в конкурсе по "Укртелекому" у западных компаний практически нет шансов.

Об этом сообщил УНИАН первый заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат (НУ-НС) Александр БОНДАРЬ.

По его словам, наиболее вероятными покупателем ОАО «Укртелеком» в случае его приватизации станут структуры одного крупного украинского инвестора или российские компании. Об этом, по мнению А.БОНДАРЯ, свидетельствует логика состоявшегося конкурса по продаже «Лугансктепловоза», когда, по мнению народного депутата, его победитель был определен еще до проведения конкурса. А.БОНДАРЬ также не исключил, что и в дальнейшем при приватизации крупных объектов в Украине не удастся избежать кулуарных договоренностей относительно их продажи.

При этом, по его словам, как результат подобных договоренностей, в конкурсных условиях могут появиться жесткие квалификационные требования, направленные на недопуск части потенциальных участников конкурса к участию в нем.

А.БОНДАРЬ также отметил, что в данном случае для Украины было бы лучше, чтобы пакет акций «Укртелекома» все таки приобрели структуры украинского инвестора, поскольку, по его мнению, в случае победы россиян, ими, скорее всего, выступят коммерческие структуры, уже контролирующие в Украине ряд операторов мобильной связи. В таком случае, по словам А.БОНДАРЯ, уровень монополизации одной российской структурой рынка телекоммуникационных услуг Украины составит около 90%.

В то же время, по мнению народного депутата, на данный момент у власти отсутствует окончательное решение о том, кто может выступить покупателем акций «Укртелекома». По словам народного депутата, отсутствие подобного решения тормозит объявления самого конкурса по его продаже.

Как сообщал УНИАН, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО ранее заявил, что Фонд госимущества планирует объявить приватизационный конкурс по продаже 92,79% госпакета акций ОАО “Укртелеком” в августе этого года. Однако для этого, по его словам, необходимо для подготовки к приватизации передать "Укртелекому" Фонду из управления Минтрансвязи. В то же время, по словам министра транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО, ОАО «Укртелеком» можно будет выгодно продать только после его модернизации.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Доход компании в 2009 году вырос по сравнению с 2008 г. на 2,9% и составил 8,4 млрд. грн.