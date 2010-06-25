Газпром попросил Украину увеличить транзит газа

Российский газовый монополист «Газпром» направил Украине заявку на увеличение ежесуточного транзита «голубого топлива» в Европу на 55-67 миллионов кубических метров. Об этом сообщил источник «Зеркала недели» в Минтопэнерго.

Примерно в таких объемах «Газпром» сократил транзит газа через Беларусь с момента начала недавнего конфликта между Москвой и Минском.

Стоит отметить, что 22 июня премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина может прокачивать в Европу дополнительно от 15 до 30 млрд куб. м российского «голубого топлива» ежегодно.

«Если в этом возникнет необходимость, то украинская ГТС реализует прежде всего договора по поставке газа в Европу», — заявил тогда глава Кабмина.

Напомним, с 21 июня по распоряжению президента России Дмитрия Медведева «Газпром» начал постепенное сокращение поставок газа в Беларусь, требуя оплатить долг в размере 228 миллионов долларов. Уже 24 июня, после того, как Минск оплатил долг, Москва возобновила поставки в полном объеме.

В то же время Беларусь потребовала от России оплатить долг в размере 260 миллионов долларов, пригрозив ограничить транзит газа в Европу. «Газпром» признал и оплатил 228 миллионов долларов долга.

При этом, как заявили в российской компании, в пятницу поставки российского газа в Беларусь и его транзит в Европу осуществляются в полном объеме.

Кроме того, в пятницу «Газпром» направил в Минск документы для оформления повышения ставки транзита. «Мы направили в Беларусь пакет документов, которые необходимо подписать для того, чтобы легализовать их претензии на более высокие ставки по транзиту», - сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.