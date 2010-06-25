Погода на субботу

26 июня согласно прогнозам синоптиков грозовые дожди ожидаются в Винницкой и Одесской областях Украины. В Карпатах будут ливни, в отдельных пунктах возможный град.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, днем во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей и крайнем востоке до 22°, в карпатском регионе 8-13°; днем в западных областях 17-22°, в восточной части 28-33°, на остальной территории 22-27°.

В Киеве и столичной области пройдут кратковременные дожди (ночью местами), местами с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью в области 14-19°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 16-18°, днем около 25°.

25 июня температура воды в Черном и Азовском морях 23-25°, в Днепре возле Киева 23°.