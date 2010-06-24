В Украину возвращается жара

Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, в западных, центральных, южных областях и в Крыму местами сильные, в отдельных пунктах град, лишь в большинстве северных областей без осадков.

Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с, при грозах кое-где шквалы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.

В Киевской области в пятницу осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-25°, в Днепре возле Киева 22°.