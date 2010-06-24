67 таксистов-нелегалов нарвались на инспекцию в «Борисполе»

Глававтотрансинспекция Министерства транспорта и связи обнаружила и предупредила деятельность 67 автоперевозчиков, которые осуществляли нелегально перевозку пассажиров на такси от ГП «Международный Аэропорт «Борисполь».

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, это результаты рейдов-проверок, которые длились на протяжении двух недель (с 9 по 23 июня) на подъездах к терминальным комплексам ГП «Международный Аэропорт «Борисполь» в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года.

В отмеченный период инспекторы Глававтотрансинспекции проверили свыше 130 автотранспортных средств и обнаружили свыше 80 нарушений законодательства об автомобильном транспорте. Основным нарушением является осуществление перевозок пассажиров на такси без оформления соответствующих документов - лицензий и лицензионных карточек.

Все нелегальные таксисты будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Мероприятия по выявлению незаконных автоперевозчиков на территории аэропорта «Борисполь» будут проводиться регулярно, отмечают в Минтранссвязи.