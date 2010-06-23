В понедельник перекроют Европейскую площадь

На Европейской площади в Киеве в ближайший понедельник, 28 июня, будет перекрыто движение транспорта в связи с проведением Международного фестиваля “Ступени к небу”.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА от 15 июня с.г., текст которого обнародован на официальном веб-портале столичной власти.

Согласно документу, предусматривается перекрытие движения на Европейской площади (от Петровской аллеи до ул. Михайловская) с 03.00 28 июня до 05.00 29 июня.

Распоряжением поручено КП “Киевпастранс”, Коммунальной службе перевозок внести соответствующие изменения в работу пассажирского транспорта общего пользования во время проведения фестиваля, а также предусмотреть увеличение количества подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком. Относительно последнего, то в том числе и в КП “Киевский метрополитен” должно быть принято соответствующее решение.

Фестиваль “Ступени к небу” будет проводиться в понедельник возле Украинского дома с 20.00 до 23.00 .

Ответственность за проведение мероприятия взяло на себя ООО “Фестиваль Ступени к небу”.