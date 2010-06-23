Комитет Европарламента решал, как поступить с пестицидами

Комитет по вопросам защиты окружающей природной среды Европарламента намерен усилить требования к безопасности пестицидов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте доклада Кристи КЛААС (группа народных партий, Германия), одобренного на заседании комитета.

В проекте доклада депутаты высказались за введение более жестких правил использования эндокринных деструкторов (гормональных), устойчивых токсичных веществ, которые накапливаются биологическим путем, а также устойчивых органических загрязнителей.

Вместе с тем, по словам депутатов, отдельные вещества могут быть разрешены на национальном уровне, если в случае их запрета при отсутствии соответствующего заменителя может возникнуть серьезная опасность для здоровья или окружающей природной среды. Так, согласно этому положению, будет разрешено использовать, например, антикоагулянты, которые применяют для борьбы с крысами.

Члены комитета Европарламента также высказались за то, чтобы для всех пестицидов, а не только для продуктов “низкого риска”, как это предлагала Еврокомиссия, была доступной процедура общеевропейского получения разрешения на размещение на рынке. При этом Европейское химическое агентство должно высказывать свою позицию в течение трех, а не девяти месяцев, считают депутаты.

Предложенное сегодня законодательство должно заменить законодательство, касающееся использования пестицидов, от 1998 года. Предусматривается, что Европарламент выскажется по поводу проекта в сентябре, после чего он будет направлен на согласование с Советом ЕС.