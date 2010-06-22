Газпром сам может получить проблемы со «светлым будущим»?

Российский газовый монополист ОАО „Газпром” в ближайшие годы может сам иметь проблемы со „светлым будущим” в связи с развитием конкурентных российскому топливу источников энергии.

Такую мысль корреспонденту УНИАН высказали председатель правления Альянса „Новая энергия” Валерий БОРОВИК и эксперт польского центра восточных исследований OSW Анна ГУРСКА.

Эксперты отметили резкое падение капитализации „Газпрома” в связи с мировым экономическим кризисом, отсутствие необходимых средств на инвестиции для развития и значительную кредиторскую нагрузку.

„Достаточно пессимистично («светлое будущее» - УНИАН). Эта компания в свете развития альтернативных источников энергии будет в дальнейшем терять свою капитализацию», - сказал В.БОРОВИК.

По мнению эксперта, капитализация «Газпрома» снизилась в связи с кризисом на 60%, и компания не располагает свободными средствами на запуск добычи на Штокманском месторождении.

А.ГУРСКА, в свою очередь, отметила, что «Газпром» до кризиса 2008 года по капитализации входил в тройку крупнейших компаний мира, а теперь находится в четвертом десятке.

Аналитик обратила внимание на развитие рынка сжиженного газа и возможную активную добычу сланцевого газа на европейском континенте, который является основным экспортным рынком для „Газпрома”. «Это в действительности может в значительной мере изменить ситуацию экспортеров и импортеров и расклад сил на газовом рынке Европы», - сказала эксперт.

Как сообщал УНИАН, представители ОАО "Газпром" заявляют, что развитие украинского „Нафтогаза” возможно только при условии его присоединения к российскому газовому монополисту, против чего выступают украинские власти, предлагая создание совместного предприятия.

«Несмотря на то, что с украинской стороны звучат разные соображения по этому поводу, на наш взгляд, если очистить эту историю от политической составляющей, с точки зрения экономики совершенно очевидно, что будущее «Нафтогаза», я имею в виду светлое будущее, есть только вместе с «Газпромом», - заявил пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

Государства Европейского союза закупают в России около 25% газа от своих потребностей. При этом 80% этого импортного газа поставляется через газотранспортную систему Украины.