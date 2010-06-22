В шотландской больнице будут работать роботы

В королевской больнице Форт-Вэлли (Forth Valley Royal Hospital), Шотландия, будет использоваться труд роботов. Роботы будут убирать клинические отходы, доставлять продукты питания и чистить операционную.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает сайт "Укрбизнес".

Шотландская больница первой в Великобритании будет использовать парк роботов для выполнения повседневных задач.

Они в настоящее время проходят окончательные испытания перед открытием в августе новой королевской больницы Форт-Вэлли стоимостью в 300 млн фунтов в Ларберте, Стерлингшир.

Роботы будут иметь свою собственную специализированную сеть коридоров под больницей.

Глава службы здравоохранения Форт-Вэлли Айан Муллен сказал, что новая больница будет "напичкана конструктивными деталями для улучшения обслуживания пациентов и облегчения работы сотрудников".

Он добавил: "Сотрудники будут использовать ручные коммуникаторы, чтобы звать робота для перемещения поддонов с едой, уборки белья или чего угодно".

Том Мак-Уэн, руководитель проекта для производителя "Serco", говорит, что роботам будет предложен ряд предварительно запрограммированных маршрутов, по которым они будут следовать.

"Роботы будут следовать за системой с помощью серии лазерных пучков, которые будут сообщать им месторасположение", - пояснил он.

Компьютеры на борту роботов смогут давать команду дверям открываться, а датчики будут сообщать роботам, что нужно остановиться, если что-нибудь - или кто-нибудь - находится у них на пути.

Одним из наиболее ценных аспектов использования роботов является борьба с инфекцией.

"Традиционно чистые и грязные задачи выполняются одним и тем же человеком," - говорит медсестра по контролю за инфекциями Лесли Шеперд.

"А здесь у нас будут роботы для выполнения грязных задач, поэтому они смогут забирать грязное белье или клинические отходы, а также будут роботы для выполнения чистых задач, такие как доставка еды и чистого постельного белья пациентам.

"У них будут отдельные лифты, так что они никак не смогут пересекаться, и это здорово".

Другие модели роботов будут чистить чистить операционные этажи и даже выдавать препараты в аптеке.

Руководители проекта заявляют, что роботы не смогут заменить людей, но позволят освободить больше времени для сотрудников, которое они смогут уделять пациентам.

В больнице также будут держать как минимум одного сотрудника "в режиме ожидания" на всякий случай, если какой-либо робот сломается