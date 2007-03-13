Перевозчик спрятал килограмм героина в вещах 3-летней дочки

В районном центре Любашевка Одесской области задержаны состоящие в гражданском браке мужчина и женщина, перевозившие 1 кг героина. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре общественных связей регионального управления Министерства внутренних дел.

Официально нигде не работающие супруги возвращались на своем «Мерседесе» в Одессу из Житомира, где гостили у друзей. С родителями ехали дочери - 5- и 3-летние девочки.

Как позже пояснила сотрудникам милиции их мать, 35-летняя женщина, она видела, как на подъезде к Любашевке муж положил какой-то сверток в рюкзак младшей девочки. О содержимом пакета ей не нужно знать, сказал 39-летний глава семейства своей жене и отправил семью перекусить в кафе.

Оперативники, располагавшие информацией о возможной транспортировке наркотиков, задержали одесситов, когда женщина с детьми направилась в бар, а ее супруг - на встречу с покупателем героина.

Продавец намеревался сбыть «зелье» за 60 тыс. долл. - с учетом стоимости 1 г героина на черном рынке 120 долл. и оптовой продажи в 60 долл.

В интересах следствия сотрудники ЦОС УМВД Украины в области не стали раскрывать иные подробности, в частности, кто передал задержанному одесситу 1 кг героина.