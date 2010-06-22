Евро на межбанке падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9060/7,9130 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2560/0,2563, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,7375/9,74805.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2313/1,2315 (понедельник - 1,2436/1,2438).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9119.