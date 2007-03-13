Турция готова через год поставлять газ в Европу в обход России

Турецкая трубопроводная система будет готова к снабжению Европы природным газом из стран Каспия и Ближнего Востока к 2008 г. С таким заявлением выступил сегодня министр энергетики страны Мехмет Гюлер.

По его словам, начиная с 2008 г. любая страна, которая намеревается продавать газ в Европе, сможет поставлять его через турецкую государственную газопроводную сеть.

М.Гюлер также добавил, что основная часть строительства газопровода Nabucco, ведущего из Турции в Австрию в обход России, закончена, а первые поставки - из Турции в Грецию - начнутся в июле текущего года, передает Reuters.

Газопровод Nabucco длиной 4 тыс. км обеспечит доставку среднеазиатского и каспийского газа в Европу через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Ввод газопровода в эксплуатацию намечен на 2011 г. Стоимость проекта оценивается в 5 млрд евро. Разработкой Nabucco занимаются австрийская OMV, венгерская MOL, турецкая Botas, болгарская Bulgargaz и румынская Transgaz.

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