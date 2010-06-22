Новые правила вызова врача защитят медиков от нападений

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, руководитель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам медицины Алла ШЛАПАК заверяет, что никаких негативных последствий для населения от принятия новых правил вызова “скорой помощи” не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ШЛАПАК заявила вчера на пресс-конференции, посвященной теме введения в Киеве новых правил вызова врачей и служб медицинской помощи.

Напротив, по ее словам, новая система правил позволит улучшить качество обслуживания пациентов и усилит контроль над этим процессом.

“По сути, для населения не изменяется предоставление медицинской помощи. Никто не почувствует изменений в худшую сторону. Речь идет об операторе, который четко действует, который на службе “103” воспринимает и понимает, куда он перенаправляет этот вызов – либо это предоставление медицинской неотложки, либо это предоставление скорой медицинской помощи, либо этот вызов направляется участковому врачу, либо перенаправляется психиатрической помощи”, - подчеркнула А.ШЛАПАК.

Согласно ее объяснению, у оператора есть теперь документ, и он уже не по своему усмотрению принимает решение, которую из служб направить по вызову: “До этого момента, по сути, это было мнение оператора, кого куда отправлять, сегодня – четкие правила”.

В частности, по словам А.ШЛАПАК, если оператор перенаправил вызов в отделение неотложки поликлиники или к участковому врачу, то оператор осуществляет и контроль над тем, как и когда была оказана помощь больному.

“У нас были единые правила – правила вызова скорой медицинской помощи. Все другие виды помощи не имели правил. Сегодня мы говорим о том, что мы создали правила для того, чтобы понимать, в каких случаях какой вид помощи. То есть, мы упорядочиваем ту систему, которая есть. Это главная задача”, - заявила заместитель председателя КГГА.

Как сообщалось на пресс-конференции, согласно правилам, врач-терапевт после вызова через оператор “103” должен прийти к больному на протяжении рабочего дня, неотложка должна быть предоставлена на протяжении часа, бригада “скорой” должна приехать к пациенту через 10-15 минут.

Благодаря утверждению новых правил вызова врачей “скорая помощь”, которая раньше выезжала по любому вызову, теперь будет четко выполнять свои функции, при этом полноценно заработает неотложка, подчеркнула А.ШЛАПАК.

«Ставится цель улучшения качества и оперативности помощи и рационального использования ресурса медицинской отрасли», - отметила она.

“Под Евро-2012 такие правила являются, по сути, одним из шагов на пути к подготовке столицы к чемпионату, созданию единой информационной системы – когда все экстренные службы будут соединены в одну”, - добавила А.ШЛАПАК, говоря о единой службе помощи “112”.

“Скорая помощь” как работала, так и будет работать”, - отметил в свою очередь главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Анатолий ВЕРШИГОРА, который также принимал участие в пресс-конференции.

Он добавил, что все операторы - это медицинские работники, которые имеют соответствующий опыт работы и несут ответственность за свое решение по направлению вызова той или другой службе. Каждые 5 лет, по словам А.ВЕРШИГОРЫ, операторы проходят курсы повышения квалификации и аттестацию. Кроме того, он обратил внимание на то, что все разговоры оператора, как отмечено в правилах, записываются на специальный компьютер, а вызовы также регистрируются в информационной системе с указанием времени.

А.ВЕРШИГОРА также добавил, что новые правила будут защищать и медработников от нападений. Так, в этом году, по его данным, на бригады “скорой” в Киеве было совершено уже около трех десятков нападений. Как отметил А.ВЕРШИГОРА, в последние годы наблюдается тенденция к росту цифры избиения и грабежа медработников во время выполнения ими служебных обязанностей. Теперь, принимая вызов, оператор будет просить предоставить более детальную информацию о данных пациента и месте его нахождения. Если есть угроза агрессии, то бригада врачей будет ожидать прибытия милиции, которая также будет информироваться о вызове, и только после этого будет оказывать помощь пациенту, объяснил главврач Городской станции скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Киевсовет утвердил новые правила вызова для населения бригад скорой медицинской помощи, специализированной психиатрической помощи, пунктов медицинской неотложки, участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров и врачей-специалистов амбулаторно-поликлинических заведений столицы.

За соответствующее решение проголосовал 71 депутат из 99 собравшихся на заседании.

Документ содержит семь дополнений с детальным изложением правил вызова бригад медпомощи и врачей разной специализации.