Азаров про Налоговый кодекс, филологов и коррупцию

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверяет, что Налоговый кодекс, который с подачи правительства расматривается в Верховной Раде, в итоге будет понятным и простым для пользования документом.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

"Я скажу в качестве плюса, что впервые к разработке закона нами привлекалась большая группа филологов с той целью, чтоб сделать текст закона простым, исключающим двузначность толкований - простым и понятным", - заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер высказал удовлетворение тем, что, наконец, удалось свести в один документ сотни законов, регулирующие систему налогообложения.

"Наконец-то в нашей стране такое сложное законодательство как налоговое, будет регулироваться одним законом - Налоговым кодексом, а не несколькими сотнями, иногда противоречащими один другому законодательными актами, что давало питательную почву для коррупции и злоупотреблений", - отметил Н.АЗАРОВ.