В Хмельницке открыли противошоковую палату
01:33, 20 июня 2010Общество
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"Помощь приближена к больному"
В Хмельницкой городской больнице открыли противошоковую палату.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, цель применения этой палаты – стабилизация тяжелого состояния больного, нуждающегося в проведении безотлагательных лечебных мероприятий, особенно в первые сутки.
«Таким образом, неотложная помощь максимально приближена к больному. Поэтому, объединив диагностику и лечение, совершенствуется работа медиков, за которой реально спасена жизнь», - отметили в пресс-службе.
На создание противошоковой палаты привлечено 87 тысяч гривен внебюджетных средств.
Главный врач городской Владимир РОЗГОНЮК назвал вновь созданную палату не хуже от палат современных европейских клиник.
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