15 марта в 19-00 состоится «Голландский вечер» классической музыки. В концерте принимают участие Карина Винке, меццо-сопрано, та Рикст Ван дер Кой, пианино. Украинские музыканты, скрипач Дмитрий Ткаченко и пианист Вячеслав Зубков, представят музыкальные произведения голландских композиторов. Произведения Свейлинка прозвучат в исполнении Евгения Громова, пианино. Концерт будет проходить при содействии Посольства Королевства Нидерландов в Украине и Фундации Жиля Гондиуса ( Нидерланды), в рамках Киевского музыкального фестиваля (Дом учителя, ул. Владимирская 57). Телефоны: 490- 82-00, Bas.wels@minbuza.nl, 490-82-20, Lyudmilla.bilenko@minbuza.nl.