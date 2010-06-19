В Крыму мужчина убил игравшего в песочнице мальчика

На окраине крымского города Джанкой неизвестный мужчина вчера убил пятилетнего мальчика, игравшего в песочнице возле дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымской милиции, свидетелями происшествия стали трехлетняя сестра мальчика и пятилетняя соседка.

«Мимо играющих возле дома детей проходил мужчина. Человек остановился и, обратившись к мальчику, попросил его посмотреть на красивую птичку, якобы пролетающую в небе. Когда ребенок поднял голову, незнакомец нанес ему удар острым предметом в область шеи и скрылся», - говорится в пресс-релизе.

Девочки побежали к матери мальчика. Женщина вызвала «скорую помощь». Медики констатировали смерть ребенка и сообщили об инциденте в милицию.

По словам малолетних свидетелей убийства, незнакомец был высокого роста, худощавого телосложения, слегка сутулился, смуглый. У него короткие темные волосы, глаза - узкие раскосые, на лице - щетина. Сейчас сотрудники милиции разыскивают этого мужчину.