Азаров обвиняет Тимошенко в ”брехне”

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что все последние высказывания лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о Едином экономическом пространстве (ЕЭП) не соответствует действительности.

“Все, что она говорит по ЕЭП, - брехня”, - сказал Н.АЗАРОВ сегодня журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что, “к большому сожалению”, правительство работает семь месяцев, и ни одного заседания Группы высокого уровня по ЕЭП еще не было, и ни один документ по ЕЭП еще не подписан.

“К чему эти страшилки и пугалки - спросите у нее (у Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН)”, - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 марта лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ее Блок и «Наша Украина» будут требовать денонсации рамочных соглашений о создании надгосударственного органа ЕЭП.

Она отметила, что в Верховную Раду внесен законопроект о денонсации части рамочных соглашений, касающихся создания надгосударственного органа ЕЭП, который «лишает Украину части суверенитета».

Вместе с тем Министерство финансов Украины 13 февраля заявляло, что “парафированные Украиной в 2004 году соглашения относительно ЕЭП не содержат ни создания какого-либо «наднационального органа», ни других механизмов передачи суверенных прав Украины кому-либо, ни создания таможенного союза, ни посягательств на денежно-финансовую политику Украины, не содержат несуществующих планов введения «единой валюты».