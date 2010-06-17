Верховная Рада приняла в первом чтении проект Налогового кодекса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение ВР Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосували 247 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» проголосовали из фракции Партии регионов 169 народных депутатов, из фракции БЮТ – 22, НУ-НС – 7, КПУ – 27, Блока Литвина – 19, внефракционные – 3.

Проект Налогового кодекса разработан во исполнение Программы экономических реформ Президента Украины на 2010–2014 годы.

Законопроект регулирует отношения налогообложения, определяет принципы построения налоговой системы, перечень налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате в бюджеты всех уровней, определяет методику их расчета, ставки налогообложения, правовое состояние налогоплательщиков, порядок администрирования налогов, а также порядок и условия применения финансовых санкций к налогоплательщикам за нарушение налогового законодательства.

Правительственный проект Налогового кодекса предусматривает сокращение количества общегосударственных налогов с 29, существующих сегодня, до 17; местных налогов - с 14 до 8. Предусмотрено поэтапное снижение налога на прибыль предприятий – в 2011 году с 25 до 20% и дальнейшее снижение на 1% ежегодно, до 17% в 2014 году.

Предлагается также ряд нововведений. В частности, при расчете налога на прибыль предприятий в документе предлагается ограничить отнесение на валовые расходы процентных платежей по долговым требованиям.

В отношении налога на добавленную стоимость (НДС) предлагается установить разные сроки налогообложения. Для экспортеров товаров предприятий, которые осуществляют инвестиционные расходы, и предприятий, осуществляющих сезонную деятельность, предлагается установить два отчетных периода. Для всех остальных налогоплательщиков - 12 отчетных периодов.

Также в правительственном проекте Налогового кодекса сохраняется специальный режим налогообложения в сферах сельского, лесного хозяйства и рыболовства.

Кроме того, в документе приведен единый перечень товаров, на которые будет начисляться акциз. Также предусмотрено сохранение упрощенной системы налогообложения и фиксированного сельскохозяйственного налога.

Кроме того, в проекте Налогового кодекса предлагается ввести в Украине «малопрогрессивное» налогообложение физических лиц. Ставка налогообложения доходов физических лиц сохраняется на уровне 15%, а в случае если месячный доход гражданина будет превышать 50 минимальных заработных плат (около 50 тыс. грн.) в месяц, к нему будет применяться ставка налогообложения на уровне 17%.