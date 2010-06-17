В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на сегодня, 17 июня, в связи с возможным ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

«Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер 19-24 метров в секунду», – говорится в собщении.

В крымских лесах до 20 июня сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.