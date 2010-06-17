В Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:38, 17 июня 2010Общество
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Ожидаются ливни и шквальный ветер
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на сегодня, 17 июня, в связи с возможным ухудшением погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
«Ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер 19-24 метров в секунду», – говорится в собщении.
В крымских лесах до 20 июня сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
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