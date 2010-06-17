Как провести экспертизу лекарств?

Глава профильного комитета Верховной Рады Украины Татьяна БАХТЕЕВА считает необходимым создание в Украине лаборатории по экспертизе лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.БАХТЕЕВА сообщила вчера журналистам.

«На сегодняшний день Украина не имеет комплекса оборудования, который может идентифицировать, что это за таблетка», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она пояснила, что необходимо создание не одной лаборатории, а замкнутого комплекса при государственной инспекции по качеству лекарственных средств.

Т.БАХТЕЕВА отметила, что стоимость создания такой лаборатории составляет 65 млн. грн. С соответствующим предложением она обратилась к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ во время совещания в Кабинете министров Украины по вопросам обеспечения доступности для населения качественных лекарственных средств.

На это предложение премьер-министр ответил: «Мы найдем эти 65 млн. и купим эту лабораторию».