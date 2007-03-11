Дети нарисуют равенство между мужчинами и женщинами

По случаю Международного женского дня и празднования 50-й годовщины Римского договора Европейская Комиссия объявляет конкурс рисунков для детей, в возрасте от 8 до 10 лет, на тему гендерного равенства.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейской Комиссии в Украине, участникам предлагается изобразить свое виденье равенства между мужчинами и женщинами и придумать заглавие к рисунку. Все рисунки необходимо послать до 1 мая 2007 года в конверте с отметкой «Конкурс рисунков» в Представительство Европейской Комиссии в Украине по адресу ул. Круглоуниверситетская, 10, г.Киев, 01024

Согласно с правилами конкурса рисунок нужно разместить на одной стороне листа бумаги формата не больше А-4. Рисунок должен сопровождаться заглавием на английском, французском, португальском или испанском языках и не быть длиннее, чем пять строк.

Первый тур конкурса состоится в Киеве, где будут отобраны 10 наилучших работ, которые потом примут участие в финальном международном туре конкурса в Брюсселе.

Победитель детского конкурса рисунка и его школа от стран каждого из регионов получит денежную премию размером в 1000 евро. Рисунки лауреатов и участников, которые займут вторые места, будут опубликованы в иллюстрированной брошюре, которую планируется распространить в школах стран, принадлежащих к регионам сотрудничества Европейской Комиссии.