Налоговики прекратили нелегальное производство на ликеро-водочном

Херсонские налоговики прекратили нелегальное производство алкогольных напитков одним из ликеро-водочных заводов в Одесской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, было выявлено, что в торговую сеть южных регионов Украины поступили большие партии водочных изделий с поддельными марками акцизного сбора. Налоговикам удалось установить, что напитки изготовлены на одном из ликеро-водочных заводов Одесской области, который, по официальным данным, не работает с сентября 2009 года.

Во время следственно-оперативных действий в производственных и складских помещениях предприятия налоговые милиционеры выявили и изъяли 110 тонн спирта незаконного происхождения, 63 тонны купажа ликеро-водочных изделий, 176,2 тыс. бутылок готовой продукции, маркированной поддельными марками акцизного сбора, 10,9 тыс. таких марок, а также промышленное и офисное оборудование.

Всего из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму более 16 млн. грн. Также изъяты бухгалтерские документы предприятия, в том числе документы теневого учета, которые свидетельствуют о незаконной деятельности должностных лиц предприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.