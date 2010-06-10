Азаров поздравил Путина телеграммой

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравил главу Правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА с государственным праздником Российской Федерации - Днем России.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины. (УНИАН: День России отмечается ежегодно 12 июня).

"От имени правительства Украины и от себя лично примите самые искренние поздравления в связи с государственным праздником Российской Федерации - Днем России", - говорится в правительственной телеграмме.

Н.АЗАРОВ отметил, что в Украине всем известно о достижениях российского правительства, как во внутренней, так и внешней политике: "В Украине всем хорошо известно об успехах возглавляемого Вами Правительства, о взвешенной внешней прагматической политике, которая проводится под Вашим руководством, и благодаря которой Россия уверенно продвигается на пути масштабных социально-экономических реформ и последующего повышения авторитета на международной арене".

По словам украинского премьера, украинский и российский народы объединяют вековые традиции дружбы и добрососедства, взаимовыгодной симпатии и доверия. "Неоднократно мы вместе проходили непростые испытания, бок о бок боролись с фашизмом. Ярким примером уважения к общей истории стало проведение совместных праздничных мероприятий по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - отметил Н.АЗАРОВ.

Он заверил В.ПУТИНА, что правительство Украины со своей стороны приложит все усилия для того, чтобы украинско-российское взаимодействие оставалось весомым фактором продвижения наших государств на пути прогресса. "Твердо убежден, что тесные разносторонние связи между Украиной и Российской Федерацией будут и в дальнейшем динамически развиваться на основе стратегического партнерства и добрососедства, взаимного доверия и откровенного конструктивного диалога", - заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр Украины пожелал своему коллеге и всему российскому народу крепкого здоровья, мира, счастья и добра.