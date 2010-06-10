На подворье мэра Трускавца бросили взрывчатку

На подворье городского председателя Трускавца Льва ГРИЦАКА неизвестные бросили взрывчатку.

Как сообщил УНИАН источник в областном управлении милиции Львовской области, с соответствующим заявлением обратилась вчера, 9 июня, в 20.00 в Дрогобычский райотдел милиции супруга городского председателя Трускавца Галина ГРИЦАК.

По ее словам, в тот день в 04.10 во двор их дома в селе Станиля Дрогобычского района неизвестные бросили взрывчатку, которая взорвалась, повредив окна в их доме, а также два окна в соседнем доме, который принадлежит заместителю начальника Бориславской Государственной налоговой инспекции Петру ЗВОРЕЦКОМУ.

Как отметил собеседник агентства, в результате взрыва супруга мэра, которая работает бухгалтером в трускавецком санатории «Карпаты», не пострадала. А сам мэр Трускавца Л.ГРИЦАК находится на отдыхе в Одесской области. Не пострадали и жильцы дома, расположенного рядом.

В комментарии УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВДУ во Львовской области Денис ХАРЧУК подтвердил информацию о взрыве во дворе дома мэра Трускавца. Он сообщил, что с места происшествия изъяты остатки неустановленного взрывного устройства, которые переданы на исследование экспертам, и только после работы следственно-оперативной группы будет сообщено о деталях этого происшествия, а также о возможных мотивах преступления.