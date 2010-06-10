Впервые в Украине священники и заключенные сыграли волейбольный матч

На Прикарпатье впервые в Украине священники и заключенные встретились на спортивной площадке. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Коломыйско-Черновецкой епархии УГКЦ. Согласно предоставленной информации, в Коломыйской исправительной колонии № 41 произошло неординарное событие - совместные спортивные соревнования при участии правящего архиерея Коломыйско-Черновицкой епархии Николая СИМКАЙЛО.

Священники УГКЦ не первый раз посещают заключенных с разными миссиями – на праздники, с благотворительно-гуманитарной помощью, да и, в конечном итоге, еженедельно в местной церкви служится Святая литургия. Однако впервые духовенство пришло сюда, чтобы помериться силами с заключенными на волейбольной площадке.

Перед матчем епископ Николай (СИМКАЙЛО) отслужил молебен. Это короткое совместное Богослужение, а также искренняя родительская проповедь владыки всколыхнула сердца тех, кто особенно нуждается в Божьей любви здесь, за тюремными стенами. Он подарил каждому образок матери Божьей, а для тюремного храма – «Апостол».

Потом состоялся хотя и товарищеский, но наполненный острой спортивной борьбой волейбольный матч между священниками и заключенными, в котором победу одержало духовенство. Священники также подарили колонии волейбольные мячи.