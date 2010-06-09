Стреляя в кота, мужчина ранил двух прохожих

В Прилуках Черниговской области человек, стреляя в кота, ранил двух прохожих.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области, в милицию поступило сообщение из городской больницы, что скорая помощь доставила в медицинское заведение женщину и подростка с огнестрельными ранениями. Следственно-оперативная группа Прилукского горотдела выяснила, что 55-летний местный житель решил пристрелить соседского кота, который крал у него со двора домашнюю птицу (съел 5 утят и 7 голубей). Мужчина зарядил охотничье ружье дробью и выстрелил в кота. Кот остался невредимым, и убежал, вместе с тем женщина и 14-летний подросток, проходившие в это время рядом, получили ранения.

Пострадавшие с заявлением обратились в горотдел милиции. По данному факту проводится проверка, собираются материалы для привлечения стрелявшего к ответственности.