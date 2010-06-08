Глава Севастопольской ГГА предпочитает деньги из Москвы

Севастополь должен, в первую очередь, привлекать инвестиции из Москвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

Он также сообщил, что руководители Севастополя и Москвы в июне этого года намерены подписать договоры о сотрудничестве между мэрией российской столицы и Севастопольской горгосадминистрацией, а также между Московской думой и Севастопольским городским советом.

«Мы определились по той программе, которую надо подписать между Севастополем и Москвой. Некоторые пункты будут более конкретные, некоторые менее конкретные. Так, по сотрудничеству в области культуры и спорта будут разработаны отдельные программы, с учетом уже бюджета 2011 года», - сказал В.САРАТОВ.

Глава горадминистрации также считает, что Севастополю и Москве необходимо выйти на новый уровень отношений, которые были бы взаимовыгодными.

«Нам нужно развивать возможности Севастополя для привлечения инвестиционных денег, в том числе и в первую очередь из города Москвы», - считает он.

По словам В.САРАТОВА, идею такого сотрудничества поддержали мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ и председатель Московской думы Владимир ПЛАТОНОВ.

6 июня в Севастополе В.САРАТОВ и председатель Московской думы В.ПЛАТОНОВ обсудили «программу сотрудничества и положения документа, который, как предполагается, будет подписан с 15 по 20 июня во время визита руководителей Севастополя в Москву».

Как сообщал УНИАН, в 2009 году мэр Москвы Ю.ЛУЖКОВ и на тот момент председатель Севастопольского городского совета В.САРАТОВ подписали документ о сотрудничестве, одним из направлений которого предполагается начало строительства в Москве общественно-культурного делового центра «Севастополь», в котором будет функционировать «Дом Севастополя».