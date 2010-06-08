В Киеве возле главка милиции задержали троих мужчин с «калашами»

Сегодня утром в центре Киева в автомобиле, припаркованном возле гостиницы «Интерконтиненталь», которая находится напротив столичного главка милиции, были задержаны трое мужчин, вооруженныео автоматами Калашникова.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ЦОС, около 10.15 по линии «102» поступило сообщение о том, что возле гостиницы припаркован внедорожник «Лексус», в котором находятся подозрительные лица. Работники Управления по борьбе с организованной преступностью, которые прибыли на указанное место, задержали троих мужчин, у которых нашли три автомата системы Калашникова и 6 магазинов, снаряженных патронами калибра 5,45 мм

Мужчины задержаны для установления их личностей. Также милиция выясняет, имели ли они разрешения на владение оружием, которое направлено на баллистическую экспертизу.

Как сообщал УНИАН, сегодня в столичной гостинице «Интерконтиненталь» началась трехдневная ХІ Международная конференция по экспортному контролю, организованная совместно Украиной, США и Европейским Союзом. В конференции принимают участие 250 человек из около 70 стран.