Возбуждено уголовное дело против экс-главы Госавиаадминистрации

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против экс-главы Госавиаадминистрации Александра ДАВЫДОВА, подозреваемого в лоббировании интересов авиакомпании «Международные авиалинии Украины» при выдаче лицензии на рейсы в Тель-Авив.

Об этом пишет газета "Дело" в номере от 7 июня.

По данным издания, уголовное дело относительно бывшего главы Государственной авиационной администрации было возбуждено еще 24 марта - в день его отставки. Как стало известно газете, основанием для уголовного преследования является предоставление им права выполнять регулярные рейсы по маршруту Киев - Тель-Авив - Киев компании «Международные авиалинии Украины». 18 февраля 2010 года А.ДАВЫДОВ поставил свою подпись под этим решением, хотя, по мнению следствия, без проведения конкурса он не имел права этого делать. Кроме того, издание утверждает со ссылкой на материалы уголовного дела, что предоставление в эксплуатацию международной воздушной линии произошло до подписания межправительственного соглашения между Украиной и Израилем.

Сам А.ДАВЫДОВ подтвердил «Делу» информацию о возбуждении против него уголовного дела (по статье «Злоупотребление властью или служебным положением» - ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса).

Уголовное дело было возбуждено на основе двух заявлений - от народного депутата Верховной Рады и авиакомпании «Днипроавиа». Оба поступили в прокуратуру в один день - 5 марта 2010 года. Как уточнил А.ДАВЫДОВ, народным депутатом-заявителем является представитель БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК.

Адвокат А.ДАВЫДОВА через суд пытался отменить постановление прокурора Транспортной прокуратуры о возбуждении уголовного дела против его клиента. Однако 28 мая Печерский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска.