Места массового отдыха будут патрулировать 85 групп милиции

Подразделения милиции Херсонской области начали подготовку к обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан во время курортного сезона 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МВД Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, для своевременного реагирования на возможные правонарушения в местах массового отдыха граждан на территории области во время проведения курортного сезона охрана общественного порядка будет осуществляться 85 временными группами милиции.

Кроме того, областное управление МВД обратилось в органы местного самоуправления с предложением незамедлительно решить вопрос об установлении средств видеонаблюдения в общественных местах, кафе, барах, ночных клубах.

На территории курортных зон Херсонской области размещено 314 оздоровительных учреждения, из них: 67 пансионатов, 140 баз отдыха, 6 санаториев, 8 турбаз, 31 гостиничный комплекс, 5 оздоровительных комплексов, 49 детских лагерей, 1 кемпинг и 7 мест неорганизованного отдыха.