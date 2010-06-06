Свыше 10 тысяч человек собрались на поле Берестецкой битвы

В селе Пляшева Радивиловского района Ровенской области сегодня отметили 359-ю годовщину знаменитого исторического события для Украины – Битвы под Берестечком.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественных мероприятиях приняли участие свыше 10 тысяч человек из Ровенской области и соседних регионов Украины, а также из Польши и других стран.

Торжественные мероприятия состоялись на территории национального историко-краеведческого заповедника «Поле Берестецкой битвы» в спокойной обстановке, хотя и под разными политическими флагами.

Утром Божественную литургию и панихиду в память о погибших украинских казаках и крестьянах в Гергиевской церкви мужского православного монастыря отправил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ. А затем участники мероприятий, среди которых, – народные депутаты Украины, представители местной власти и общественности, духовенства и казацких организаций, возложили цветы к памятнику казакам.

Во время народного вече выступили, в частности, народные депутаты Украины Юрий ПРОКОПЧУК, Виктор МАТЧУК, председатель ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК, заместитель главы Ровенской облгосадминистрации Алексей ГУБАНОВ, председатель облорганизации Украинской народной партии Светлана НИКОЛИНА, руководители других политических и общественных организаций.

На протяжении дня проходили показательные выступления и соревнования представителей разных казацких организаций и обществ, которые развернули свои лагеря вокруг заповедника. Участники мероприятий также смогли увидеть и услышать залпы казацких пушек.

Представители местной власти и народные депутаты Украины в выступлениях на вече выразили уверенность, что через несколько лет на территории национального заповедника «Поле Берестецкой битвы» будет построен величественный мемориальный комплекс, который станет одним из наиболее привлекательных туристических объектов в Украине.