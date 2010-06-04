В Украине есть практические возможности создать вертолетостроение

Правительство намерено рассмотреть вопрос о создании в Украине вертолетостроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины А. КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции в Запорожье, отвечая на вопрос о его готовности поддержать госпрограмму, предусматривающую создание в Украине собственных вертолетов.

"Это очень интересная тема, и она будет стоять на повестке дня", - сказал он.

"У нас есть практические возможности для того, чтобы производить эту продукцию, есть свои новые двигатели, показатели которых на 25% превышают показатели существующих в мире, и есть все необходимые комплектующие. Через 2 недели я буду проводить отдельное совещание по вопросам авиастроения на "Авианте", где будет рассмотрен и этот вопрос", - заявил А. КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе рабочего визита в Запорожскую область А. КЛЮЕВ посетил ОАО "Мотор Сич", председатель совета директоров которого В. БОГУСЛАЕВ инициировал создание в Украине отечественного вертолетостроения.

По словам В. БОГУСЛАЕВА, принятие госпрограммы по вертолетостроению в Украине даст дополнительно 10 тыс. рабочих мест.

В создании украинских вертолетов, по его словам, будет задействовано порядка 30 предприятий, в том числе и ряд таких, которые сегодня "лежат" и благодаря этой программе смогут начать работать.

Кроме того, Украина получит свой собственный вертолетный парк, как для ВПК, так и для гражданских нужд - МЧС, медицины, лесников и т.д.