"Самый интересный вариант" для центра Киевской области

Новый председатель Киевского областного совета Александр КАЧНЫЙ считает Ирпень «самым интересным вариантом» для размещения административного центра Киевской области.

Об этом А.КАЧНЫЙ заявил в интервью LB.ua, отвечая на вопрос «Вы поддерживаете его идею о переносе административного центра Киевской области из Киева?».

«Конечно, - сказал глава облсовета. - Все наши службы «распорошены» по Киеву: и в центре, и на окраинах. Работе это, как сами понимаете, не способствует. По сути дела, мы говорим не о переносе, а о том, что в каком-то городе должен быть создан офис-центр для Киевской области, где будут находиться все управления. Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов. Самый интересный, по моему мнению, – Ирпень. Он практически спутник Киева – от Крещатика до центра Ирпеня 27 км. Если построится 4-полосная дорога Ирпень–Киев, никаких проблем вообще не будет».

По словам А.КАЧНОГО, «чтобы построить такое офисное помещение, нужно всего лишь 1/5 или 1/3 площадей, которые мы освободим в Киеве, продать на аукционе... Это 15 тыс. кв. м разных помещений».

При этом на вопрос «Как складываются отношения с губернатором Анатолием Присяжнюком?», глава Киевского облсовета ответил: «Полное взаимопонимание и в кадровой политике, и в программных вопросах. Хочу сказать: Киевской области повезло с главой обладминистрации».

Как сообщал УНИАН, в мае председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявил о целесообразности перенесения административного центра области из города Киева. В то же время губернатор не назвал город, в который может быть перенесен административный центр области.