Киев ведет переговоры с банками о 2 млрд. грн. кредита

Киевская городская государственная администрация ведет переговоры с “Альфа-Банком”, “ПриватБанком” и “Укрсоцбанком” о получении кредитов общим объемом в 2 млрд. грн., чтобы рассчитаться с “Киевэнерго” за потребленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Мы уже работаем с “Альфа-Банком”, “ПриватБанком” и “Укрсоцбанком”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разрешил Киевской госгорадминистрации привлечь 2 млрд. грн. кредитов для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепло- и водоснабжение перед АК «Киевэнерго» и ОАО «Киевводоканал».

Об этом сказано в постановлении правительства №371 от 31 мая т.г.

Согласно документу, КГГА поручено обеспечить перечисление 2 млрд. грн. на отдельный счет «Киевэнерго» в Госказначество для последующего погашения задолженности компании за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

КГГА разрешено привлекать кредиты на эти цели без проведения тендерных процедур до конца текущего года. Также КГГА поручено для обеспечения расчетов по привлеченным займам обеспечить поступление дополнительных финансовых ресурсов в городской бюджет за счет увеличения поступлений от платы за землю и аренду коммунального имущества.

По данным «Киевэнерго», общий долг потребителей за электроэнергию составляет 913 млн. 474 тыс. грн. Наибольшими должниками являются: «Киевводоканал» – 473 млн. грн., столичный метрополитен – 49 млн. 612 тыс. грн., «Киевгорсвет» – 29 млн. 927 тыс. грн., «Киевпасстранс» – 23 млн. 120 тыс. грн. При этом население задолжало 129 млн. 657 тыс. грн., городской и районный бюджеты (вместе) – 15 млн. 703 тыс. грн.

Долг бюджета Киева перед компанией по компенсации разницы между существующими тарифами на тепло и реальными расходами на его производство по состоянию на 17 мая т.г. составляет 1 млрд. 868 млн. грн. Общий долг всех потребителей «Киевэнерго» за тепловую и электрическую энергию составляет 2 млрд. 239 млн. 474 тыс. грн.

20 мая первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО в интервью журналистам признал существование задолженностей по оплате за предоставленные «Киевэнерго» услуги коммунальным предприятиям и бюджетным учреждениям, а также задолженность из-за разницы в тарифах. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, долги накопились, в частности, из-за отсутствия утвержденного городского бюджета. В то же время он заявил, что долг, который сложился в Киеве из-за разницы в тарифах, без помощи правительства столица не сможет погасить.

По данным ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», по состоянию на 17 мая т.г. задолженность АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за потребленный в 2009-2010 гг. природный газ составляет 2,13 млрд. грн.