Из Херсона в Приднестровье везли шпионское оборудование

На границе с Молдовой в Одесской области украинские пограничники задержали двух херсонцев, которые пытались контрабандно вывезти в Приднестровье разнообразные устройства для шпионажа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, мужчины ехали из Херсона в Тирасполь (столицу непризнанной Приднестровской Молдовской Республики) автомобилем «Хюндай». В пункте пропуска «Кучурган» Котовского отряда Госпогранслужбы они направили свое транспортное средство на полосу упрощенного контроля «зеленый коридор».

Совместная погранично-таможенная группа осмотра отвела машину для углубленной проверки, в ходе которой среди вещей херсонцев были обнаружены технические средства, которые могут использоваться для скрытого наблюдения, в частности: средства фото- и видеодокументирования, вшитые как пуговицы рубашки и куртки, наушники, микронаушники, блютус-устройства, телевизор с девятидюймовым экраном, элементы питания, комплектующие к ним и т.п. (всего более 40 наименований). Также в машине были найдены три охотничьих патрона калибра 12 мм.

Правонарушители задержаны и переданы СБУ. Их автомобиль и изъятые устройства для шпионажа также переданы Службе безопасности Украины.