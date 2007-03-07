Янукович и Мороз поклонились женщинам

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ поздравили украинок с Международным женским днем – 8 Марта.

Как говорится в переданном УНИАН поздравлении В.ЯНУКОВИЧА, «сегодня мы кланяемся всем женщинам, хранящим семейные ценности, традиции, культуру и духовность...», «активная гражданская позиция украинских женщин, их неутомимый труд является залогом нашего будущего, мудрости и согласия в обществе».

Премьер-министр Украины заверяет, что для правительства «является большой честью работать для наших соотечественниц. И мы очень стремимся оправдать надежды женщин Украины».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал женщинам, чтобы их всегда окружала забота мужчин, а прекрасные чувства давали вдохновение для созидания, новых успехов и жизненных побед.

В свою очередь, в поздравлении, размещенном на официальном сайте Верховной Рады, А.МОРОЗ заметил, что социальная и политическая активность, государственно-созидательный труд, доброта, мудрость и любовь украинских женщин делают наше общество благороднее, светлее, человечнее. «Поэтому несравнимым преимуществом считаем вашу активную деятельность в производстве и в науке, в культуре и в медицине, в парламенте и в структурах исполнительной власти, потому что везде, где действует женщина, - дело благословляется свыше», убежден Председатель ВР.

Он пожелал украинкам крепкого здоровья, добра и благополучия.