Во Львове ураган перевернул маршрутку с пассажирами

Сегодня во Львове в результате сильного урагана перевернулось маршрутное такси, в котором находились трое пассажиров.

Двое из них травмированы и доставлены в больницу, сообщила УНИАН начальник пресс-службы управления ГАИ во Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

По ее словам, в результате ненастья массово падали деревья на улицах города, в том числе и на автомобили.

Сильный ветер и гроза также стали причиной падения деревьев на автодорогах Львовской области. Сейчас выясняется оперативная ситуация в населенных пунктах.