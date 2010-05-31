Бойко попросил Януковича разобраться с “колоссальной рейдерской атакой”

Председатель правления – генеральный директор ОАО “Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича” Владимир БОЙКО просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию вокруг “колоссальной рейдерской атаки” на предприятие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и В.БОЙКО.

В.БОЙКО проинформировал главу государства о ситуации, сложившейся на комбинате. По словам руководителя предприятия, речь идет о “колоссальной рейдерской атаке” на ММК, которая началась еще при предыдущем правительстве и продолжается уже год.

От имени трудового коллектива В.БОЙКО обратился к Президенту с просьбой разобраться в ситуации.

“Я проинформировал Президента о ситуации на комбинате. Ситуация очень сложная”, – сказал В.БОЙКО после встречи.

Гендиректор ММК в очередной раз опроверг информацию о продаже предприятия.

“Я никогда ничего не продавал и не продаю... Сейчас, думаю, и Президент, и правительство примут ряд мер с целью защиты коллектива и последующей борьбы с этой рейдерской атакой”, – заявил он.

По убеждению руководителя предприятия, в сложившейся ситуации, в первую очередь, нужно “все расставить по местам” и привлечь виновных к ответственности.

“Дальше мы будем объединяться с кем-то, потому что иначе комбинат имени Ильича, который не имеет своей сырьевой базы, просто погибнет. Определимся, с кем будем объединяться, поскольку мы просто не сможем сами выжить в это суровое время”, – сказал В.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 27 мая на сайте газеты трудового коллектива ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» «Ильичевец» было размещено сообщение о том, что офис «Украинской регистрационной компании», которая осуществляет ведение реестра акций ММК им. Ильича и ЗАО «Ильич-Сталь», захвачен неизвестными.

По данным издания, группа неизвестных блокировала доступ сотрудников к рабочим местам, а директор «Украинской регистрационной компании» был поставлен в известность, что на его место уже назначен новый руководитель.

Ранее, 26 мая, представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

Вместе с тем генеральный директор ММК им. Ильича В.БОЙКО опровергал информацию о продаже предприятия, заявляя о рейдерской атаке на меткомбинат.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.