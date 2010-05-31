Черновецкий обеспокоился судьбой "братьев наших меньших"

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял решение о временном отстранении от исполнения служебных обязанностей директора КП «Киевский зоопарк» Светланы БЕРЗИНОЙ на время проведения расследования гибели животных в зверинце.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в связи с событиями, происходящими в последнее время в Киевском зоопарке.

Решение о временном отстранении С.БЕРЗИНОЙ, по объяснению столичного председателя, принято с целью обеспечения беспристрастного расследования дела, исключения персонального влияния на ход и результаты расследования или укрывательства фактов.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ информирует, что обратился к руководству ГУ МВД в городе Киеве и в прокуратуру города с требованием немедленно открыть производство по делу по фактам гибели животных зоопарка, и провести все необходимые следственные действия с целью установления причин их гибели, обстоятельств и лиц, виновных в этом.

Кроме того, руководитель столицы дал поручение председателю Постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики инициировать создание временной контрольной комиссии Киевсовета из расследования причин гибели животных в городском зоопарке, а также подготовить и внести на рассмотрение Киевсовета проект решения по этому вопросу. Данный проект решения должен быть представлен на рассмотрение депутатского корпуса на ближайшем пленарном заседании Киевсовета, назначенном на 3 июня с.г.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также принял решение о принятии срочных мер для обеспечения безопасности животных, содержащихся в городском зоопарке. В частности, соответствующим специалистам дано срочное поручение разработать схему размещения специальных видеокамер наблюдения на территории зоопарка.

“Как человек, небезразличный к произошедшему, я лично обращаюсь к тем, кто любым способом может быть причастен к гибели животных: нет ничего, что могло бы оправдать такие беспринципные и жестокие действия! Животные киевского зоопарка – ни в чем не виновные братья наши меньшие, любимцы киевлян и гостей столицы – не могут быть ставкой в ваших жестоких играх”, - прокомментировал мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверил, что сделает все возможно, чтобы найти и показательно наказать виновных в этих смертях и возобновить нормальную работу зоопарка.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Киевском зоопарке умерла самка бизона. В зоопарке заявили, что она стала очередной жертвой отравителей.

Ранее в зоопарке умерла белая верблюдица, слон, пострадали от отравления яки.