Тесты участников ВНО будут проверять по новой системе

В этом году тесты участников внешнего независимого оценивания (ВНО) будут проверять по новой системе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК сообщил сегодня на пресс-конференции.

Он напомнил, что ВНО состоится с 2 по 23 июня. По его словам, 2, 3 и 4 июня абитуриенты будут выполнять тестовые задания по украинскому языку и литературе, 7 июня – по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский), 9 июня – по биологии, 11 июня – по географии, 14 и 15 июня – по математике, 17 и 18 июня – по истории Украины, 21 июня – по химии, 23 июня – по физике.

И.ЛИКАРЧУК отметил, что тесты, которые абитуриенты будут сдавать более одного дня, будут проводиться по разным тестовым заданиям одинаковой сложности.

Он также сообщил, что на проверку тестов отводится разное время. В частности, тесты по украинскому языку и литературе будут проверяться на протяжении 10-14 дней в связи с тем, что среди тестовых заданий теста есть мини-сочинение. Тесты, для составления которых зарегистрировалось незначительное количество выпускников, в частности, по испанскому языку, будут проверять на протяжении нескольких часов.

И.ЛИКАРЧУК также сообщил о повышенной защите тестовых заданий.

«Мы ввели новую систему пломбирования контейнеров, в которых тесты отправляются в пункты тестирования. Это новый вид пломб», - сообщил он.

И.ЛИКАРЧУК также отметил, что эти пломбы впервые будут использованы в этом году. По словам И.ЛИКАРЧУКА, повредить их практически невозможно.

Кроме того, в пункты тестирования пакеты с заданиями будут доставляться в пакете одного цвета, а на проверку будут отправляться в пакете другого цвета.

«Эти пакеты имеют специальную систему защиты», - отметил И.ЛИКАРЧУК, добавив, что их невозможно будет тайно открыть.

Проверять тестовые задания будут в девяти региональных центрах.

«В этом году проверка тестов будет проводиться в разных центрах. Мы хотим избежать гипотетически возможных вариантов вмешательства в процесс проверки», - отметил И.ЛИКАРЧУК.

Также, по его словам, тесты будут проверяться по схеме, о которой работники региональных центров оценивания знаний узнают лишь после получения тестовых заданий на проверку.