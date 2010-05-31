В первый день лета Украине обещают дожди с грозами

1 июня в Украине будет тепло - 24-26°, но будут идти кратковременные дожди с грозами.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра по Украине переменная облачность. В западной части ожидаются сильные, в карпатском регионе - очень сильные дожди, на остальной территории - кратковременные дожди; в стране грозы, в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с; только в большинстве восточных и южных областей без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях: ночью - 8-13°, днем - 16-21°, в Карпатах - 10-15°; на остальной территории ночью - 12-17°, на побережье морей - до 20°; днем - 21-26°, в восточных областях и южной части - 24-29°.

В Киевской области переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 12-17°, днем - 21-26°.

В Киеве переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 14-16°, днем - 24-26°.

31 мая температура воды в Черном море составляет 19-21°, в районе Феодосии, Алушты и Ялты - 15-16°, в Азовском море - 20-23°, в Днепре возле Киева - 19°.