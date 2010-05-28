Двое чиновников попались на земельных махинациях

Сотрудники следственного управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области задержали экс-председателя Днепропетровской райгосадминистрации, начальника районного отдела регионального филиала «Центр Государственного земельного кадастра» и заместителя начальника отдела Госкомзема в Днепропетровском районе, которые подозреваются в махинациях с земельными участками.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

В частности, должностные лица Днепропетровской РГА, злоупотребляя своим служебным положением, без заявлений граждан выделили 84 земельных участка на территории Горьковского сельского совета Днепропетровского района общей площадью 168 га на подставных лиц (студентов). Стоимость незаконно выделенных участков, которые впоследствии были переоформлены на третьих лиц, превышает 32,8 млн. грн. Государству нанесен ущерб на указанную сумму.

Должностные лица задержаны в рамках расследования уголовного дела по ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).