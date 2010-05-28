В Тернопольской области выпал град, крупнее перепелиных яиц

В селе Коропец Монастырисского района Тернопольской области вследствие сильного града повреждены кровли и окна в 360 жилых домах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, соответствующие повреждения зафиксировали члены областной комиссии, изучающие последствия грозы, которая вчера прошла в селе.

По их данным, кроме частных домов повреждены кровли и окна в шести домах социально-культурной сферы, в частности в больнице, Доме культуры, в школе, профтехучилище и лицее.

Также нанесен вред сельскохозяйственным посевам и огородине на площади свыше 1 тыс. га.

По словам местных жителей, град, выпавший вчера вечером, был крупнее перепелиных яиц. Сумму ущерба от ненастья еще устанавливают.

Кроме этого, по данным центра пропаганды МЧС, в селе Соколив Бучацкого района в результате сильных дождей поднялся уровень воды в местном ручье, что привело к подтоплению отдельных приусадебных участков.