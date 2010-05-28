Евро на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9205/7,9270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2593/0,2596, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7775/9,7875. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2342/1,2344 (четверг – 1,2288/90).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250 грн./долл.